«Арсенал» и «Пэлас» договорились о трансфере Эзе примерно за 68 млн фунтов. Контракт с вингером почти согласован
«Арсенал» договорился о трансфере Эберечи Эзе.
The Athletic сообщает, что «канониры» пришли к принципиальному соглашению с «Кристал Пэлас». Сделка оценивается примерно в 68 млн фунтов – на уровне отступных, которые предусматривались ныне утратившим силу пунктом контракта. Отмечается, что и «Тоттенхэм» был готов заплатить такую сумму.
Также «Арсенал» почти договорился с вингером насчет условий договора. Ожидается, что в четверг Эзе сыграет за нынешний клуб против «Фредрикстада» в квалификации Лиги конференций, а затем пройдет медосмотр в «Арсенале».
«Арсенал» и «Пэлас» договорились о трансфере Эзе примерно за 68 млн фунтов. Контракт с вингером почти согласован
Экс-пилот «Ф-1» Дорнбос: «Аджар невероятно талантлив, но не надо слишком рано делать его напарником Ферстаппена»
Защитник «Зенита» Ренан интересен «Васко да Гама». Медведев подтвердил: «Идут переговоры»
«Арсенал» и «Пэлас» договорились о трансфере Эзе примерно за 68 млн фунтов. Контракт с вингером почти согласован
Экс-пилот «Ф-1» Дорнбос: «Аджар невероятно талантлив, но не надо слишком рано делать его напарником Ферстаппена»
Защитник «Зенита» Ренан интересен «Васко да Гама». Медведев подтвердил: «Идут переговоры»