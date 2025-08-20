«Арсенал» и «Пэлас» договорились о трансфере Эзе

«Арсенал» договорился о трансфере Эберечи Эзе.

© Sports.ru

The Athletic сообщает, что «канониры» пришли к принципиальному соглашению с «Кристал Пэлас». Сделка оценивается примерно в 68 млн фунтов – на уровне отступных, которые предусматривались ныне утратившим силу пунктом контракта. Отмечается, что и «Тоттенхэм» был готов заплатить такую сумму.

Также «Арсенал» почти договорился с вингером насчет условий договора. Ожидается, что в четверг Эзе сыграет за нынешний клуб против «Фредрикстада» в квалификации Лиги конференций, а затем пройдет медосмотр в «Арсенале».