Черданцев обозначил лучшую команду на старте РПЛ

Известный футбольный комментатор Георгий Черданцев обозначил лучшую команду России на старте сезона-2025/2026. Он выделил московский ПФК ЦСКА.

— Впечатляет ли игра ЦСКА на старте сезона?

— Я кайфую от их футбола. Очень круто, что появился такой тренер, как Челестини, который ставит атакующий футбол на максимальных скоростях, команда этот стиль игры принимает и имеет силы в такой футбол играть. Круто, что выделяются русские футболисты, Глебов и Кисляк стали лидерами команды. Кто бы мог подумать, что Лукин безболезненно заменит Рошу? ЦСКА сейчас по игре производит самое приятное впечатление. Самая симпатичная и «футбольная» команда в чемпионате сегодня, — приводит слова Черданцева «Матч ТВ».