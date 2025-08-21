Валуев объяснил, зачем сбежавшему украинскому футболисту гражданство России

Бывший чемпион мира по боксу и депутат Госдумы Николай Валуев объяснил, почему бывший футболист украинского «Шахтера» Александр Распутько получил российское гражданство. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Валуев заявил, что у спортсмена была необходимость стать гражданином России и выступать за отечественный клуб.

«Не вижу в этом ничего, что могло вызывать такой резонанс», — добавил он.

Ранее стало известно, что Распутько получил российское гражданство. Кроме того, он пополнил состав клуба Первой лиги «Чайка».

В октябре 2023 года Распутько исчез в аэропорту после матча юношеской Лиги УЕФА в Бельгии. Также сообщалось, что спортсмен попросил политического убежища в России. В качестве одной из причин побега называлась пророссийская позиция футболиста.