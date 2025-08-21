Президент «Сьона» объяснил, почему Миранчук не показал себя в Швейцарии

Президент «Сьона» объяснил, почему Антон Миранчук не показал себя в Швейцарии.

Российский полузащитник «Сьона» ранее прибыл в Москву для завершения перехода в «Динамо».

– Его карьера в «Сьоне» закончена? Он же провел в команде лишь один сезон.

– Я тоже думал, что Антон мог бы принести больше пользы в Швейцарии своей техникой.

Но он был сильно удивлен, так как в нашем чемпионате нужно очень много бегать.

Антон – отличный парень, не ленивый, он мог бы провести у нас отличный сезон, но у него остался год контракта – ему поступило предложение, и он решил уйти.

Его адаптация здесь потребовала большего времени и оказалась дольше, чем я думал. Но Антон – все равно очень хороший игрок, – сказал президент «Сьона» Кристиан Константин.