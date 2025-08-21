«Факел» объявил о расторжении контракта с французским футболистом

Клуб Первой лиги «Факел» объявил об уходе из клуба полузащитника Мохамеда Брахими.

Контракт с 26‑летним футболистом расторгнут по обоюдному согласию сторон. Француз выступал за воронежский клуб с лета 2024 года.

На счету Брахими 47 матчей за «Факел» во всех турнирах, в которых он забил один мяч и сделал одну результативную передачу.

