Мостовой оценил новую схему «Спартака»

Бывший футболист "Спартака" о том, что "Спартак" перешёл на игру в три центральных защитника.

"Да какая разница, какая схема? В футболе давным-давно всё придумано. Это для журналистов есть какие-то схемы... Футболисты выходят, видят ворота, видят мяч. Какая там схема", - сказал Мостовой в интервью "Матч ТВ".

После пяти туров РПЛ "Спартак" имеет пять очков в пяти матчах и располагается на 13 месте. В Кубке России команда стартовала с победы над "Ростовом" (2:0) и поражения от "Динамо" Махачкала в серии послематчевых пенальти.

В минувшем сезоне команда Станковича заняла в чемпионате России четвёртое место, набрав 57 очков.

Следующий матч красно-белые проведут против "Рубина" в Казани. Игра пройдёт в субботу, 23 августа.