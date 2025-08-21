Комличенко высказался о Карпине в «Динамо»

Николай Комличенко считает, что Валерию Карпину необходимо дать время в «Динамо».

© Sports.ru

Карпин стал главным тренером «Динамо» в июне. Бело‑голубые с пятью очками сейчас занимают 11‑е место в таблице Мир РПЛ. Комличенко работал под руководством тренера в «Ростове».

– Слежу за Георгичем в «Динамо». Пока тяжеловато, но они будут прибавлять.

– Доработает до конца сезона?

– Конечно! Дайте ему время, спокойнее надо относиться. Он только пришел, провел мало времени с командой.

– Если «Динамо» станет серебряным призером, а вы – чемпионами?

– Нормальный вариант, – сказал нападающий «Локомотива» Комличенко.