Бубнов оценил игру «Спартака» в матче с «Зенитом»

Бывший защитник московского «Спартака» Александр Бубнов в эфире программы «Коммент.Шоу» поставил оценки игрокам московского «Спартака» за матч 5-го тура чемпионата России с санкт-петербургским «Зенитом» (2:2). Клуб получил оценку «пять».

© ФК "Спартак"

«797 технико-тактических действий с «Зенитом», 24% брака — это лигочемпионский показатель, для российского чемпионата — это супер. Конечно, пятёрка за игру», — заявил Бубнов.

Матч прошел в Москве на стадионе «Лукойл Арена», кроме 4-х голов, случилось 1 удаление и было назначено 2 пенальти.

После пяти туров российского чемпионата «Спартак» находится в зоне стыковых матчей - тринадцатое место в турнирной таблице с пятью баллами в активе. «Зенит» заработал шесть очков и идет девятым.

В следующем туре «Спартак» ожидает выездной поединок против казанского «Рубина», «Зенит» примет дома махачкалинское «Динамо».

Обе игры состоятся 23 августа.