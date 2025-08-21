«Лигочемпионский показатель». Бубнов оценил игру «Спартака» в матче с «Зенитом»
Бывший защитник московского «Спартака» Александр Бубнов в эфире программы «Коммент.Шоу» поставил оценки игрокам московского «Спартака» за матч 5-го тура чемпионата России с санкт-петербургским «Зенитом» (2:2). Клуб получил оценку «пять».
«797 технико-тактических действий с «Зенитом», 24% брака — это лигочемпионский показатель, для российского чемпионата — это супер. Конечно, пятёрка за игру», — заявил Бубнов.
Матч прошел в Москве на стадионе «Лукойл Арена», кроме 4-х голов, случилось 1 удаление и было назначено 2 пенальти.
После пяти туров российского чемпионата «Спартак» находится в зоне стыковых матчей - тринадцатое место в турнирной таблице с пятью баллами в активе. «Зенит» заработал шесть очков и идет девятым.
В следующем туре «Спартак» ожидает выездной поединок против казанского «Рубина», «Зенит» примет дома махачкалинское «Динамо».
Обе игры состоятся 23 августа.
