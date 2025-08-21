Полузащитник «Барселоны» интересен «Бетису»

Касадо интересен «Бетису». «Барса» не будет рассматривать предложения меньше 30 млн евро
Марк Касадо привлек внимание «Бетиса».
Ранее стало известно, что полузащитник «Барселоны» интересен «Вулверхэмптону» и «Вест Хэму» из АПЛ. Последний уже сделал предложение по трансферу 21-летнего футболиста.
«Бетис» также присматривается к Касадо, стремясь усилить полузащиту после ухода Джонни Кардозо, сообщает Mundo Deportivo.
«Барса» не намерена расставаться с Марком, но если до закрытия трансферного окна полузащитник поймет, что ему не хватает игрового времени, и захочет уйти, каталонцы готовы выслушать предложения не менее чем на 30 млн евро.
На данный момент, по словам близких к игроку источников, Касадо не рассматривает варианты ухода.
