Президент медиаклуба рассказал о разговоре с футболистом Соболевым

Журналист Дмитрий Егоров, являющийся президентом медийного футбольного клуба Broke Boys, рассказал об отношении Александра Соболева к "Спартаку".

- Соболев не праздновал [гол в ворота "Спартака"]. Для меня это показуха. Когда Соболев приехал на съемки "Амкала", когда он только перешел в "Спартак", он говорил: "Я вообще за "Спартак" никогда в жизни не болел! Меня этот "Спартак" больше всех бесил из всех клубов!" - сказал Егоров в новом выпуске SMOL FM.

Напомним, 16 августа состоялся матч пятого тура чемпионата Российской Премьер-Лиги между "Спартаком" и "Зенитом". Встреча завершилась со счетом 2:2. Нападающий "Зенита" Александр Соболев сравнял и установил окончательный счет, не став праздновать гол в ворота бывшей команды.

Александр Соболев перешел в "Зенит" из "Спартака" летом 2024 года. Сумма трансфера составила 10 миллионов евро.