Божович высказался о трансферах «Зенита» и «Спартака»

Божович о трансферах «Зенита» и «Спартака»: «Не понимаю логику. Игрокам по 26-28 лет, их купили для результата здесь и сейчас, а не для будущей перепродажи. Это деньги на ветер!»
Миодраг Божович не понимает дорогостоящие трансферы «Зенита» и «Спартака».
– Состав меняется и у Семака, и у Станковича: приехали Жерсон, Жедсон, Ливай Гарсия, «Спартак» вообще обновил трансферный рекорд.
– Деньги в футбол не играют. Ты можешь купить дорогих игроков, но не добиться результата. А можешь брать футболистов за небольшие деньги и выиграть титул. Футбол – это не деньги, а тактика, «физика» и знания.
– На ваш взгляд, без еврокубков такие вложения оправданы?
– Я не понимаю логику таких трансферов. В чем их смысл? Если бы привозили молодых и перспективных игроков, которых можно через пару лет еще дороже продать, я бы понял. Но всем выше перечисленным – по 26-28 лет. То есть их купили для результата здесь и сейчас, а не для будущей перепродажи.
Это деньги на ветер! Ведь еврокубков, где ты сможешь отбить серьезные вложения, нет, – сказал экс-тренер клубов Мир РПЛ.
