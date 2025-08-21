Осинькин оценил отказ Пиняева от перехода в ЦСКА

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин оценил решение полузащитника «Локомотива» Сергея Пиняева отказаться от трансфера в ПФК ЦСКА. Специалист считает, что молодой игрок принял верное решение.

