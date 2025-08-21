Ла Лига пожаловалась на кричалки фанатов «Мальорки» «Болеть за «Барсу» – значит быть идиотом» и «¡Puta Barça!»
Болельщики «Мальорки» оскорбляли «Барселону» во время матча.
Команды провели игру в рамках 1-го тура Ла Лиги, каталонцы одержали победу со счетом 3:0.
Ла Лига направила в Королевскую испанскую футбольную федерацию жалобу на поведение фанатов «Мальорки». В конце первого тайма они скандировали «Быть болельщиком «Барсы» – значит быть идиотом» и «¡Puta Barça!» (слово puta по-испански значит «шлюха», выражение можно перевести как «на хер «Барсу»!» – Спортс’‘).
