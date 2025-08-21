Комментатор Черданцев: победная хватка Карпина куда‑то делась

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался о результатах московского «Динамо», заявив, что победная хватка Валерия Карпина куда‑то делась.

«Для «Динамо» победы это норма. Возможно, не работая много лет после «Спартака» под давлением, победная хватка Карпина куда‑то делась и ее надо возвращать», — сказал Черданцев.

17 августа «Динамо» уступило московскому ЦСКА в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая на стадионе «ВТБ Арена» 17 августа, завершилась со счетом 3:1 в пользу армейцев.

В начале первого тайма забитыми мячами отметились игроки ЦСКА Матеус Алвес и Милан Гаич. Матвей Кисляк под занавес первой половины матча довел счет до разгрома. Денис Макаров сразу после перерыва отыграл один мяч.

В турнирной таблице чемпионата России ЦСКА идет на третьем месте, набрав 11 очков. «Динамо» занимает 12-е место, набрав пять баллов. Лидирует в турнире московский «Локомотив», набрав 13 очков.