Пиняев сравнил уровень жизни в России и Европе

Нападающий московского «Локомотива» Сергей Пиняев дал оценку уровню жизни в России, в сравнении с другими европейскими странами.

© Спорт день за днем

«Как в России, не нравится нигде. У нас совершенно другой уровень комфорта и жизни. В Москве это вообще на другом уровне. Но где понравилось — Брюгге», — цитирует Пиняева «СЭ».

Пиняев пополнил состав «Локомотива» зимой 2023-его года. Его обновленное трудовое соглашение с красно-зелеными рассчитано на четыре года – до конца сезона 2027-2028 годов.

Предыдущей командой российского футболиста стали самарские «Крылья Советов».

В минувшем сезоне 2024-2025 Пиняев провел за железнодорожников 38 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 8 голевых передач.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего отечественного вингера в 8 млн. евро.

После 5 сыгранных туров «Локомотив» с 13 очками в активе является единоличным лидером РПЛ розыгрыша 2025-2026 годов.

На второй строчке расположился «Краснодар» (12), тройку сильнейших замыкает ЦСКА (11).