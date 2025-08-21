Экс-футболист «Зенита» объяснил провальный старт команды

Экс-футболист петербургского «Зенита» Артур Юсупов объяснил провальный старт команды в Российской премьер-лиге (РПЛ) тем, что иногда случаются сенсации, передает «Евро-Футбол.Ру» .

«Прошло всего пять туров. Понятно, что старт у команды получился не самым лучшим. Все ждут от питерцев побед. Ее преподнес не только «Зенит», но и «Динамо» со «Спартаком», — сказал Юсупов.

В матче пятого тура РПЛ «Зенит» сыграл вничью с московским «Спартаком». Встреча, которая состоялась в Москве 16 августа на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счетом 2:2.

На 14-й минуте Матео Кассьерра не реализовал пенальти, но сумел отличиться на добивании. На 18-й минуте счет сравнял Маркиньос. На 39-й минуте дебютный мяч в составе «Спартака» забил Жедсон Фернандеш. На 52-й минуте красную карточку получил защитник «Зенита» Дуглас Сантос, а на 63-й минуте Александр Соболев снова сравнял счет. На 88-й минуте третий гол «Спартака» не был засчитан, потому что в начале эпизода Эсекьель Барко совершил двойное касание при пробитии пенальти.