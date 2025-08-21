Филимонов ответил, хотел ли бы он видеть Сафонова в «Спартаке»

Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов ответил на вопрос, хотел ли бы он видеть голкипера «ПСЖ» и сборной России Матвея Сафонова в составе московского клуба.

© Чемпионат.com

«Мне хотелось бы, чтобы «Спартак» становился чемпионом. Если Матвей поможет команде добиться этой цели, то да, хотел бы. Понятно, что Матвей — высококвалифицированный вратарь, который, наверное, способен усилить любую российскую команду», — приводит слова Филимонова «РБ Спорт».

Сафонов перешёл в «ПСЖ» из «Краснодара» летом 2024 года. Сумма трансфера, по данным СМИ, составила € 20 млн. В первый же год в новом клубе россиянин стал чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка Франции, победил с командой в Лиге чемпионов УЕФА и Суперкубке УЕФА.