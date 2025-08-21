16-летний казахский футболист перешел в «Челси»

Казахстанский футбольный клуб «Кайрат» объявил о переходе 16-летнего нападающего Дастана Сатпаева в «Челси».

Сумма трансфера составила €4,3 млн, с учетом бонусов.

Форвард присоединится к лондонскому клубу в августе 2026-го, когда достигнет совершеннолетия. До этого момента Сатпаев продолжит играть за «Кайрат».

Ранее журналист Иван Карпов сообщал, что контракт будет рассчитан на пять лет.

Дебют за основную команду «Кайрата» у Сатпаева произошел в мае 2024-го. В возрасте 15 лет он стал самым молодым игроком в истории клуба. До этого нападающий два года играл в юношеской лиге Казахстана — QJ League. В 28 играх матчах на его счету 26 голов и 10 голевых передач. В сезоне 2024 был признан самым ценным игроком QJ League.

В юношеской Лиге чемпионов УЕФА сыграл 4 матча, в которых забил 1 гол и отдал одну голевую передачу.