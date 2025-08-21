«Саутгемптон» сделал последнее предложение по Сперцяну

«Саутгемптон» сделал финальное предложение по Эдуарду Сперцяну.

© Sports.ru

По информации инсайдера Ивана Карпова, английский клуб предложил «Краснодару» 16 миллионов долларов в качестве фиксированной суммы за трансфер 25-летнего полузащитника.

Также предложение включает в себя бонусы на общую сумму 2 млн долларов: 500 тысяч «святые» могут заплатить в случае выхода в АПЛ, а если клуб продержится в высшем дивизионе три года, то каждый сезон будет переводить «быкам» еще по 500 тысяч долларов. Кроме того, «Краснодар» может получить 5% от суммы перепродажи игрока.

Ранее россияне отклонили два предложения клуба Чемпионшипа. Утверждается, что сам футболист недоволен тем, что Сергей Галицкий его не отпускает: владелец «Краснодара» якобы обещал сделать это после завоевания чемпионства, но теперь отказывается – по его мнению, «Саутгемптон» не является топ-клубом.

В текущем сезоне Мир РПЛ Сперцян провел 5 матчей, забил 3 гола и отдал 4 результативных паса. Его статистика – здесь.