98-летний ветеран «Спартака» раскрыл секрет своего долголетия

Легендарный экс-футболист московского «Спартака» Никита Симонян раскрыл секрет своего долголетия. Бывшему спортсмену сейчас 98 лет.

— В чём секрет вашей хорошей формы в 98 лет?

— Честное слово, сам не понимаю, в чём тут дело. Было бы неправильно говорить, что я особый режимщик и не пил ни грамма спиртного. Но я не злоупотребляю, могу выпить в компании рюмку-две. Здоровью это не мешает. Надо бы обратиться к папе и маме, что родили такого сына, — сказал Симонян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

За «Спартак» Симонян выступал в период с 1959 по 1969 год. В качестве игрока красно-белых он четыре раза выигрывал чемпионат СССР и два раза становился обладателем Кубка страны. По завершении игровой карьеры Симонян возглавил «Спартак» и привёл московскую команду к двум чемпионским титулам.