Бубнов предположил, какие из европейских топ-чемпионатов подойдут Батракову

Бывший футболист Александр Бубнов предположил, какие из европейских топ-чемпионатов подойдут для перехода полузащитнику московского «Локомотива» Алексею Батракову.

«Когда уезжать Батракову? Если он отыграет вот этот сезон супер, как прошлый сезон, и будет предложение из элитного чемпионата из элитного клуба. Какой чемпионат ему больше бы подошёл? Думаю, Италия — нет, Германия — нет, Англия — нет. Для него Испания бы подошла и Франция», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В текущем сезоне чемпионата России 20-летний Алексей Батраков провёл пять матчей, в которых забил шесть мячей. Также на его счету две игры и два гола в Фонбет Кубке России.