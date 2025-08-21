Экс‑тренер сборной России оценил вклад Челестини в ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини привнес много нового в команду, успешные результаты армейцев являются показателем работы и заслугой его тренерского штаба, заявил «Матч ТВ» бывший тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев.

После пяти туров ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице МИР РПЛ, набрав 11 очков.

— Челестини привнес много нового в ЦСКА. Изменил состав, многие новые люди влились, и никто бы не мог подумать, чтобы те игроки, которые были ранее задействованы на одних позициях, сегодня комфортно себя чувствуют на других. Вся средняя линия новая, молодежь в команде талантливая, надо было ей просто доверять. Всё, что сейчас происходит в ЦСКА, — это большая заслуга нового штаба, — сказал Игнатьев «Матч ТВ».

В следующем туре 24 августа армейцы сыграют в Москве с «Акроном». Начало — в 17:30 мск.

