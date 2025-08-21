«Краснодар» решил не продавать Сперцяна

Эдуард Сперцян не перейдет в «Саутгемптон».

© ФК "Краснодар"

«Краснодар» принял окончательное решение не отпускать 25-летнего футболиста в английский клуб, сообщает «РБ Спорт». «Быки» намерены ждать других вариантов.

Одна из ключевых причин этого решения – сложности с получением денег от английской стороны. «Саутгемптон» обсуждал с Футбольной ассоциацией Англией (FA) возможность проведения платежа и потенциальной сделки – клубу порекомендовали отказаться от трансфера, но «святые» все равно были готовы осуществить его.

При этом «Краснодар» так и не получил гарантий того, что деньги в итоге будут перечислены на его счет, хотя и обсуждался вариант с переводом через третью сторону.

Ранее сообщалось, что «Саутгемптон» предлагал 16+2 млн долларов за игрока.