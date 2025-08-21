Бубнов отреагировал на скандальные высказывания Боярского

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о словах комментатора Александра Боярского, который «отправил» женщину-судью на кухню во время трансляции матча ЮФЛ. Позднее академия «Родины» заявила об исключении взаимодействия с комментатором.

© Чемпионат.com