Смолов включен в стартовый состав Broke Boys на матч Кубка России против «Авангарда»
Медиафутбольный клуб Broke Boys объявил стартовый состав на матч второго раунда Пути регионов FONBET Кубка России против курского «Авангарда».
Встреча пройдет в Орле, стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени. С первых минут на поле выйдет нападающий Федор Смолов.
Стартовый состав Broke Boys: Иван Зириков, Сергей Киряков, Илья Давыдов, Святослав Мурадов, Риан Карвальо, Владимир Лобкарев, Антон Соснин, Артем Абрамян, Илья Мазуров, Максим Майрович, Федор Смолов.
В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ» с 16:55 мск. Также за ходом встречи можно следить на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.