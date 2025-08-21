Смолов включен в стартовый состав Broke Boys на матч Кубка России

Медиафутбольный клуб Broke Boys объявил стартовый состав на матч второго раунда Пути регионов FONBET Кубка России против курского «Авангарда».

© Матч ТВ

Встреча пройдет в Орле, стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени. С первых минут на поле выйдет нападающий Федор Смолов.

Стартовый состав Broke Boys: Иван Зириков, Сергей Киряков, Илья Давыдов, Святослав Мурадов, Риан Карвальо, Владимир Лобкарев, Антон Соснин, Артем Абрамян, Илья Мазуров, Максим Майрович, Федор Смолов.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ» с 16:55 мск. Также за ходом встречи можно следить на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.