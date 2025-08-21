Сбежавший с Украины футболист рассказал о приеме в «Чайке»

Сбежавший с Украины полузащитник Александр Роспутько ощущает себя комфортно в футбольном клубе "Чайка" из Ростовской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе команды.

© Ассоциация профессиональных футбольных клубов «Футбольная национальная лига»

Ранее стало известно, что Роспутько получил гражданство РФ и перешел в "Чайку". Команда выступает в Лиге Пари (Первая лига).

"Сейчас я дома и рад присоединиться к "Чайке". С первых дней здесь ощущаю себя комфортно: меня тепло приняли, созданы все условия для развития, постепенно интегрируюсь в коллектив. Адаптация идет по плану - работаю с тренерским штабом и партнерами по команде, чтобы быстрее влиться в игровой процесс. Благодарю руководство клуба, тренеров, одноклубников и болельщиков за поддержку и доверие. Буду отдавать максимум сил ради общих целей и побед", - привели в сообщении слова футболиста.

В октябре 2023 года Роспутько не вернулся в расположение "Шахтера" после матча группового этапа юношеской Лиги чемпионов против бельгийского "Антверпена". Портал Sport.ua сообщил, что футболист мог отправиться в Россию через Стамбул и подписать контракт с петербургской "Звездой". Причиной могли стать пророссийские взгляды спортсмена, из-за которых у него происходили конфликты с другими игроками команды. Позднее в "Звезде" опровергли информацию о подписании контракта с футболистом.

Роспутько родился в городе Горловка на севере ДНР. Ему 21 год, он провел четыре матча за сборную Украины среди игроков не старше 19 лет.