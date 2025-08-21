В «Локомотиве» отреагировали на трансфер Миранчука в «Динамо»

Бывший президент «Локомотива», член совета директоров столичного клуба Валерий Филатов отреагировал на скорый переход полузащитника Антона Миранчука в столичное «Динамо».

«Знаете, как у Высоцкого было: «Жираф большой, ему виднее». Это личная жизнь человека, куда хочет, туда и идет. Я спокойно отношусь к его решению, какие тут могут быть обиды, елки-палки» - цитирует Филатова интернет-портал Odds.ru

Ранее сообщалось, что Антон Миранчук переходит в московское «Динамо». Футболист уже прибыл в Москву для прохождения медобследования и подписания бумаг.

Журналист Иван Карпов сообщал, что контракт между хавбеком и бело-голубыми будет рассчитан на 2 года.

Слухи о переходе игрока циркулировали с начала лета. Сообщалось об интересе к полузащитнику со турецких и аравийских клубов, но детальных предложений не последовало. Сам Миранчук был не против возвращения в РПЛ, но не в свой бывший клуб «Локомотив», а в московское «Динамо». Главный тренер Валерий Карпин был не против перехода, но Желько Бувач - спортивный директор московского клуба - был против осуществления трансфера. Тем не менее разногласия удалось преодолеть и сделка осуществлена.

Игрок переходит из «Сьона», который пополнил осенью 2024 года. За это время провел 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и отдал 3 голевые передачи.

По данным Transfermarkt трансферная стоимость игрока составляет 2,5 миллиона евро.