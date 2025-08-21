Семак рассказал о трансферах «Зенита»

Главный тренер «Зенит» Сергей Семак прокомментировал летнюю трансферную активность клуба.

«Процесс работы на трансферном рынке безостановочный, в любой момент могут быть какие-то изменения. Изменения если и будут, то небольшие. 1-2 игрока в лучшем случае» - цитирует Семака «Спорт-экспресс»

Летом «Зенит» пополнился полузащитником Жерсоном и защитником Романом Вега. Эти приобретения не сильно сказались на результатах команды - петербургский клуб не побеждает в чемпионате России на протяжении четырёх игр. Предыдущая четырёхматчевая серия без побед в РПЛ случалась с петербуржцами только в весенней части сезона-2023/2024.

В чемпионате 2025/26 «Зенит» сыграл вничью с «Рубином» (2:2), ЦСКА (1:1) и «Спартаком» (2:2), а также проиграл «Ахмату» (0:1). Единственная победа состоялась в стартовом матче чемпионата над «Ростовом» (2:1).

Петербургский клуб набрал шесть очков и идет девятым в турнирной таблице.

В следующем туре «Зенит» дома примет махачкалинское «Динамо». Матч пройдет в субботу, 23 августа, начало игры - в 16:15 по московскому времени.