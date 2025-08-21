Стало известно, почему Сперцян не перешел «Саутгемптон»

Сперцян сам решил не переходить в «Саутгемптон» – «Краснодар» был готов договориться с англичанами. Конфликта между игроком и клубом нет («Чемпионат»)
Эдуард Сперцян сам решил не переходить в «Саутгемптон».
Ранее сообщалось, что «Краснодар» принял окончательное решение не продавать полузащитника английскому клубу из-за сложностей с получением денег.
По информации «Чемпионата», «быки» были готовы договориться со «святыми», если бы футболист выразил четкое и явное желание перейти именно в этот клуб. Однако в ходе обсуждений игрок и клуб пришли к общему решению ждать других вариантов в Европе.
Отмечается, что конфликта у Сперцяна с «Краснодаром» нет.
