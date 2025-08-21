Стало известно, почему Сперцян не перешел «Саутгемптон»

Эдуард Сперцян сам решил не переходить в «Саутгемптон».

Ранее сообщалось, что «Краснодар» принял окончательное решение не продавать полузащитника английскому клубу из-за сложностей с получением денег.

По информации «Чемпионата», «быки» были готовы договориться со «святыми», если бы футболист выразил четкое и явное желание перейти именно в этот клуб. Однако в ходе обсуждений игрок и клуб пришли к общему решению ждать других вариантов в Европе.

Отмечается, что конфликта у Сперцяна с «Краснодаром» нет.