Три футболиста пропустят 6-й тур РПЛ из-за дисквалификаций

Защитник «Пари НН» Виктор Александров, защитник «Сочи» Марсело Алвес и защитник «Зенита» Дуглас Сантос пропустят матчи 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги из-за дисквалификаций. Об этом информирует пресс-служба РПЛ в телеграм-канале.

Александров получил четвёртую жёлтую карточку в нынешнем сезоне РПЛ в матче 5-го тура соревнования с махачкалинским «Динамо» (2:0). Марсело был удалён с поля в игре минувшего тура с «Краснодаром» (5:1). Сантос получил красную карточку во встрече 5-го тура чемпионата России со «Спартаком» (2:2).

В 6-м туре РПЛ «Пари НН» сыграет с московским «Динамо» (23 августа), «Сочи» — с «Балтикой» (24 августа), а «Зенит» — с махачкалинским «Динамо» (23 августа).