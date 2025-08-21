Семак назвал единственный путь исправления турнирной ситуации «Зенита»

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал, как планирует исправить текущую турнирную ситуацию сине-бело-голубых.

© Rusfootball

- Давит ли на команду место в таблице? Сложный вопрос. Я думаю, что мы должны заниматься своим делом. Будут игры, очки придут. Конечно, это не тот результат, на который мы все рассчитывали. Но я думаю, что это единственный путь исправления, - приводит слова Семака официальный сайт "Зенита".

В пяти сыгранных турах Российской премьер-лиги "Зенит" набрал 6 очков и занимает в турнирной таблице лиги восьмое место. При этом петербуржцы всего на одно очко опережают находящийся в зоне стыковых матчей московский "Спартак".

Сине-бело-голубые обладают самым дорогим составом в Российской премьер-лиге по оценке аналитического портала Transfermarkt - 202,3 миллиона евро, у второго по этому показателю "Спартака" - 135,55 миллиона евро.