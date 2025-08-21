Агент: зимой у Сперцяна будут варианты интереснее, чем «Саутгемптон»

Российский футбольный агент Алексей Сафонов в беседе с

Rusfootball.info прокомментировал возможный переход 25-летнего хавбека "Краснодара" Эдуарда Сперцяна в клуб Чемпионшипа "Саутгемптон".

- Думаю, что Сперцяну не стоит переходить в "Саутгемптон". Это Чемпионшип, и таким игрокам, как Сперцян, там будет очень тяжело. Наверное, ему лучше до зимы остаться в "Краснодаре" и помочь команде побороться за второе чемпионство. Думаю, в зимнее трансферное окно у него будут варианты гораздо интереснее, - передаёт слова Сафонова корреспондент Rusfootball.info.

Ранее СМИ сообщали, что "Краснодар" заблокировал трансфер Сперцяна в английский клуб. По итогам прошедшего сезона "Саутгемптон" финишировал на последнем, 20-м месте в турнирной таблице и вылетел из Английской премьер-лиги.

25-летний Сперцян является воспитанником клубной академии "Краснодара" и капитаном команды. В текущем сезоне на счету футболиста 8 матчей за клуб во всех турнирах, 4 забитых мяча и 4 результативные передачи.