Губерниев рассказал о взаимоотношениях Сафонова и Забарного

Российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев признался, что не понимает, откуда взялись слухи, что «ПСЖ» продаст российского вратаря Матвея Сафонова из-за украинского защитника Ильи Забарного. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Матвею очень нравится Париж, он пытается закрепиться в основе — это заслуживает всяческого уважения. Каждый выполняет свою работу. Их дружить никто не заставляет, но они же одноклубники, играют вместе и, насколько я слышал, общаются, странно, если было бы иначе», — заявил он.

Сафонов провел один сезон в «ПСЖ» в статусе сменщика Джанлуиджи Доннаруммы и отыграл 14 матчей во всех турнирах, став победителем чемпионата, Кубка и Суперкубка Франции, а также Лиги чемпионов. Сообщается, что украинский защитник Илья Забарный, которого парижане хотели купить у английского «Борнмута», отказывался переходить в клуб из-за наличия в нем российского футболиста, но затем подписал контракт с командой.

17 августа в первом туре чемпионата Франции «ПСЖ» обыграл «Нант» со счетом 1:0. Единственный мяч забил Витинья на 67-й минуте. Забарный начал матч в стартовом составе, Сафонов — на скамейке запасных.