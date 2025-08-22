Футболисты «Зенита» обыграли «Црвену Звезду»

Юношеская команда петербургского «Зенита» обыграла сербскую «Црвену Звезду» в матче второго тура международного футбольного турнира памяти заслуженного тренера СССР Юрия Морозова.

© «Газпром»-Академия

Встреча группы В в Санкт‑Петербурге завершилась со счетом 3:1. В первом матче в четверг «сине‑бело‑голубые» уступили «Флуминенсе» — 0:3. В следующем туре «Зенит» в пятницу (18:40) сыграет со сборной Белоруссии.

Результаты других матчей пятницы:

группа В

«Флуминенсе» (Бразилия) — сборная Белоруссии — 2:0

группа А

сборная России — сборная Туркменистана — 3:0

«Фенербахче» (Турция) — «Кайрат» (Казахстан) — 0:1

Турнир памяти Юрия Морозова проходит в Санкт‑Петербурге с 21 по 24 августа. В соревнованиях принимают участие футболисты 2010 года рождения.