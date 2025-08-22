Медведев предположил, где можно провести следующие открытые тренировки «Зенита»
Гендиректор «Зенита» Александр Медведев рассказал, где может состояться следующая открытая тренировка петербургской команды.
«На авианосце или на атомном крейсере «Адмирал Нахимов»», – сказал Медведев корреспонденту РБ Спорт.
Открытая тренировка питерского клуба на Дворцовой площади прошла вчера, 21 августа.
«Зенит» под руководством Сергея Семака занимает 9 место в турнирной таблице РПЛ. Петербуржцы набрали 6 очков в пяти сыгранных матчах.
Это худший старт питерского клуба за время работы российского специалиста с командой.
В следующем туре «Зенит» сыграет с махачкалинским «Динамо» в субботу, 23 августа. Матч состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 16:15 по московскому времени.