Медведев предположил, где можно провести следующие открытые тренировки «Зенита»

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев рассказал, где может состояться следующая открытая тренировка петербургской команды.

«На авианосце или на атомном крейсере «Адмирал Нахимов»», – сказал Медведев корреспонденту РБ Спорт.

Открытая тренировка питерского клуба на Дворцовой площади прошла вчера, 21 августа.

«Зенит» под руководством Сергея Семака занимает 9 место в турнирной таблице РПЛ. Петербуржцы набрали 6 очков в пяти сыгранных матчах.

Это худший старт питерского клуба за время работы российского специалиста с командой.

В следующем туре «Зенит» сыграет с махачкалинским «Динамо» в субботу, 23 августа. Матч состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 16:15 по московскому времени.