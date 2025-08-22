‎«Зенит» получил предложение по Венделу от «Аль-Иттихада»

‎«Аль-Иттихад» официально обратился к «Зениту» с предложением о трансфере полузащитника сине-бело-голубых Вендела. Об этом сообщил журналист Халед Аль-Захрани.

‎

‎Ранее средства массовой информации уже информировали о возобновлении интереса саудовского клуба к 27-летнему футболисту. Отмечалось, что «Аль-Иттихад» рассматривает возможность подписания одного или двух дополнительных игроков для усиления средней линии команды.

‎

‎Вендел присоединился к петербургскому «Зениту» осенью 2020 года, перейдя из португальского «Спортинга».

‎

‎За время своего выступления в составе российского клуба 27-летний полузащитник провел 154 матча во всех турнирах, в которых забил 21 гол и отдал 36 результативных передач.

‎

‎Его текущее трудовое соглашение с «Зенитом» действует до лета 2028 года. Согласно данным аналитического портала Transfermarkt, рыночная стоимость данного игрока оценивается в 18 миллионов евро.