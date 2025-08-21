«Краснодар» отказался продавать футболиста английскому клубу

«Краснодар» отказался продавать футболиста Эдуарда Сперцяна английскому «Саутгемптону». Об этом сообщает «РБ-Спорт».

Издание отмечает, что «Краснодар» принял окончательное решение не продавать капитана команды в «Саутгемптон». Клуб намерен ждать других предложений по Сперцяну.

16 августа сообщалось, что выступающий в английском Чемпионшипе «Саутгемптон» захотел купить Сперцяна. Главный тренер клуба Уилл Стилл назвал 25-летнего полузащитника хорошим футболистом и заявил, что команда заинтересована в его подписании.

В предыдущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Сперцян вместе с «Краснодаром» выиграл чемпионство. Он провел за клуб 34 матча в РПЛ и Кубке России, в которых забил 11 мячей и отдал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает футболиста сборной Армении в 25 миллионов евро.