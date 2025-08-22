Экс-защитник ЦСКА: Кисляку рано уезжать в Европу

Бывший защитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов назвал «бредом» вариант с переходом полузащитника «армейцев» Матвея Кисляка в турецкий чемпионат.

«Кисляк, Алвес, Глебов сейчас круто играют за ЦСКА. Матвею пока очень рано уезжать в Европу. Ехать в Турцию — бред. Надо дождаться хорошего варианта из европейской лиги», — заявил Кузнецов Metaratings.ru

Ранее СМИ сообщали об интересе к россиянину со стороны турецких клубов, в частности от «Галатасарая» и «Фенербахче».Турецкие гранды видят в Кисляке важное усиление для центра поля. Интерес к игроку обусловлен не только его игровыми качествами, но и базируется с общей стратегией команд - грядущим омоложением состава.

В текущем сезоне чемпионата России полузащитник сыграл пять матчей, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи. В прошлом сезоне за 22 матча его статистика составила 1+1 по системе гол+пас.