"Ахмат" сыграл вничью с "Оренбургом", завершая матч вдевятером

Футболисты "Оренбурга" и грозненского "Ахмата" сыграли вничью со счетом 2:2 в матче шестого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Оренбурге.

© Пресс-служба ФК "Ахмат"

В составе "Оренбурга" оба мяча забил Хорди Томпсон (1-я, 45-я минуты). У "Ахмата" отличились Исмаэл Силва (47) и Максим Сидоров (56). На 5-й минуте красную карточку получил игрок грозненской команды Эгаш Касинтура, на 64-й минуте с поля был удален его одноклубник Лечи Садулаев.

"Ахмат" не проигрывает в третьем матче РПЛ подряд (две победы, одна ничья). Команда Станислава Черчесова набрала 7 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице. "Оренбург" с 6 очками располагается на 10-й строчке.

В следующем туре "Оренбург" примет казанский "Рубин", "Ахмат" на выезде сыграет с "Ростовом". Оба матча пройдут 30 августа. Также на следующей неделе команды проведут матчи группового этапа "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России. "Оренбург" 26 августа на своем поле сыграет с петербургским "Зенитом", "Ахмат" в тот же день дома встретится с "Рубином".