Сегодня, 22 августа, состоится матч 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Оренбург» и грозненский «Ахмат». Команды будут играть на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра встречи выступит Владислав Целовальников (Астрахань). Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Оренбург»: Овсянников, Хотулёв, Муфи, Касимов, Чичинадзе, Камилов, Оганесян, Рыбчинский, Квеквескири, Гюрлюк, Томпсон.

«Ахмат»: Шелия, Богосавац, Гандри, Сидоров, Ндонг, Силва, Касинтура, Садулаев, Келиану, Конате, Самородов.

В прошлом сезоне чемпионата России по футболу «Оренбург» и «Ахмат» дважды встречались между собой. Первая встреча завершилась вничью со счётом 0:0, а в ответном матче сильнее оказались футболисты команды из Грозного — 1:0.

В нынешнем сезоне «Ахмат» набрал шесть очков после пяти туров и располагается на седьмой строчке. «Оренбург» с пятью очками находится на 10-й строчке.