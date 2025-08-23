«Необходимо покинуть Россию»: легендарный нападающий дал совет лидеру «Краснодара»

Бывший нападающий сборной России по футболу и клубов России и Германии, а ныне тренер Сергей Кирьяков в комментарии для Legalbet высказался о возможном переходе лидера «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в зарубежный клуб, усомнившись в том, что полузащитник может быть не готов к отъезду.

«Как не готов? А когда будет готов? Я думаю, что он готов для перехода в один из топ-чемпионатов. Будь это Чемпионшип, будь это АПЛ. Может, он не совсем готов для топ-клубов, играть на самом высоком уровне, бороться за самые высокие места, это возможно. Но для середняков топ-чемпионатов он готов, учитывая уровень его игры», — подчеркнул Кирьяков.

Специалист также подчеркнул, что, если Сперцян хочет перейти на новый уровень в своей игре, ему необходимо покинуть Российскую премьер-лигу. Причем вылетевший в Чемпионшип из АПЛ «Саутгемптон» является хорошим вариантом. Если Сперцян сумеет проявить себя в этой команде, то она станет для него трамплином для перехода в более серьезные клубы, выступающие в Лиге чемпионов или Лиге Европы.