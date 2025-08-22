Дзюба поделился мыслями о завершении карьеры

Опытнейший нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба заявил, что не собирается завершать карьеру профессионального футболиста в ближайшее время. Сегодня, 22 августа, Дзюбе исполнилось 37 лет.

© Чемпионат.com

«Горжусь тем, что не потерял любовь к футболу, когда многие думали, что уже не хотят. Когда такие мысли были, я садился, сам с собой разговаривал и понимал, что я футбол люблю больше, чем какие‑то другие вещи. Поэтому соблазны сбавить обороты ещё подождут, я хочу ещё соревноваться и ощущать этот дух соперничества, для меня это очень важно», — заявил Дзюба в эфире «Матч ТВ».

В пяти стартовых турах Мир Российской Премьер-Лиги 36-летний Дзюба забил два мяча и сделал две результативные передачи. В прошлом сезоне Артём отыграл 22 матча в рамках РПЛ и забил девять голов. Действующий контракт нападающего с «Акроном» рассчитан до конца июня 2026 года.