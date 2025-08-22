Генич высказался касательно игры Соболева

Генич о Соболеве: «Саша стал мемом для болельщиков, создалось ощущение, что он вообще Буратино. На самом деле это высококлассный игрок»
Константин Генич высказался касательно игры Александра Соболева.
В нынешнем сезоне нападающий «Зенита» забил 2 гола в 4 матчах Мир РПЛ.
«Еще в прошлом сезоне говорил, что Соболев будет получать игровое время и свои 5-7 голов важных за «Зенит» забьет. Он был игроком сборной, забивал такое количество голов за «Спартак», он не мог разучиться играть. Просто Саша в какой-то момент стал мемом для болельщиков и если прочитать тех, кто его травит, создается ощущение, что он вообще Буратино. А на самом деле это высококлассный игрок, который может сделать гол из ничего. Да, у него бывают проблемы с реализацией, но у кого их нет? У Сергеева их нет? Но у нас слишком легко в мемную историю попасть и потом достаточно сложно из нее выйти», – сказал комментатор «Матч ТВ» Константин Генич.
Генич о Соболеве: «Стал мемом, создалось ощущение, что он Буратино. На самом деле это высококлассный игрок. Бывают проблемы с реализацией, но у кого их нет? У Сергеева?»
Президент «Сьона» о Миранчуке: «В швейцарском футболе нужно много бегать, особенно при возвращении в оборону. Для Антона это было в новинку»
«Бриллиантовая лига». Мужчины выступят на 200 и 400 м, женщины – на 100 м и в прыжках с шестом на этапе в Брюсселе
Генич о Соболеве: «Стал мемом, создалось ощущение, что он Буратино. На самом деле это высококлассный игрок. Бывают проблемы с реализацией, но у кого их нет? У Сергеева?»
Президент «Сьона» о Миранчуке: «В швейцарском футболе нужно много бегать, особенно при возвращении в оборону. Для Антона это было в новинку»
«Бриллиантовая лига». Мужчины выступят на 200 и 400 м, женщины – на 100 м и в прыжках с шестом на этапе в Брюсселе