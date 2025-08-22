«Вест Хэм» может арендовать защитника «Барселоны»

Эктор Форт может продолжить карьеру в АПЛ.

© Sports.ru

«Вест Хэм» ведет переговоры относительно аренды 19-летнего защитника «Барселоны».

Стороны активно ведут разговор о трансфере и могут закрыть сделку на следующей неделе.

Отмечается, что Эктор Форт настаивает на аренде с возможностью возвращения в «Барселону» через сезон, а сейчас его основная задача – получать больше игрового времени.

В прошлом сезоне футболист провел 17 матчей в Ла Лиге. Его статистику можно изучить по ссылке.