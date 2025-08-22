«Динамо» расторгло контракт с футболистом Лаксальтом

Уругвайский футболист Диего Лаксальт покинул московское «Динамо», сообщает пресс‑служба «бело‑голубых».

© Матч ТВ

32‑летний защитник и клуб расторгли контракт по взаимному согласию сторон.

Лаксальт перешел в «Динамо» летом 2021 года из итальянского «Милана». Всего он провел за московскую команду 78 матчей, в которых сделал пять голевых передач. Лаксальт дважды стал бронзовым призером чемпионата России.

