Нападающий «Краснодара» высказался о Сперцяне и «Саутгемптоне»

Олусегун о Сперцяне и «Саутгемптоне»: «Двигаться дальше – хорошее решение, пришло время. Он сделал много для «Краснодара» и РПЛ. Всем будет хорошо от этого перехода»
Олакунле Олусегун считает, что Эдуарду Сперцяну пора покинуть «Краснодар».
– Сперцян может перейти в «Саутгемптон». Что думаешь об этом?
– Я считаю Эдуарда очень хорошим игроком. Он выкладывается на максимум в каждом матче и делает все, что можно.
Для него двигаться дальше – хорошее решение, потому что пришло время. Он сделал много для «Краснодара» и РПЛ.
Думаю, что всем будет хорошо от этого перехода, – сказал форвард «Краснодара», находящийся в аренде у «Пари НН».
Анчелотти против отстранения Израиля: «Спорт помогает разрешать критические ситуации, история это подтверждает. Матч с Италией должен состояться»
Клаудиньо об уходе из «Зенита»: «Хотел вернуться в Бразилию, но меня не отпускали, продлили контракт. В итоге меня продали «Аль-Садду» по решению клуба»
«Бавария» продала 19-летнего хавбека Ваннера в ПСВ за 15 млн евро и бонусы
Анчелотти против отстранения Израиля: «Спорт помогает разрешать критические ситуации, история это подтверждает. Матч с Италией должен состояться»
Клаудиньо об уходе из «Зенита»: «Хотел вернуться в Бразилию, но меня не отпускали, продлили контракт. В итоге меня продали «Аль-Садду» по решению клуба»
«Бавария» продала 19-летнего хавбека Ваннера в ПСВ за 15 млн евро и бонусы