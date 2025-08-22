Мама Рабьо высказалась о желании «Марселя» расстаться с полузащитником

Мама Рабьо: «Когда Гринвуд перешел в «Марсель» на фоне избиения девушки, Де Дзерби сказал, что ему можно дать второй шанс. Мой сын будет единственным, кому он не положен?»
Мама Адриена Рабьо высказалась о желании «Марселя» расстаться с хавбеком.
«Марсель» ранее выставил полузащитника на трансфер из-за потасовки в раздевалке команды после матча 1-го тура Лиги 1 против «Ренна» (0:1).
«Это предательство. Они хвалили Адриена весь прошлый сезон, а сейчас унизили и очернили его. Это очень серьезно. Я повторю: они лгут. Добавлю, что они не справляются со своей работой. У них нет нужных качеств. Ими движет гордыня и раздутое эго, и они не способны контролировать свои эмоции. Когда Мэйсон Гринвуд перешел в «Марсель» на фоне избиения своей девушки, главный тренер Роберто Де Дзерби сказал, что ему можно дать второй шанс. Согласна с тем, что людям стоит давать второй шанс, но разве мой сын будет единственным, кому он не положен?» – сказала Вероник Рабьо в интервью La Provence.
