В "Зените" рассказали, когда ожидается возвращение Караваева

Председатель правления "Зенита" Александр Медведев рассказал, когда Вячеслав Караваев вернётся к тренировкам с командой.

© ФК "Зенит"

"Вячеслав после повторной операции чувствует себя хорошо и присутпил к восстановительным процедурам и упражнениям. Хотелось бы его увидеть на зимних сборах вместе с командой", - сказал Медведев в интервью "РИА Новости Спорт".

В январе во время зимних сборов защитник "Зенита" получил разрыв ахиллова сухожилия.

Вячеслав Караваев перешёл в петербургскую команду летом 2019 года. За этот период он сыграл в 165 матчах, забил четыре гола и отдал 19 голевых передач.

В составе сине-бело-голубых он становился пять раз чемпионом России, два раза выигрывал Кубок страны и пять раз завоевывал Суперкубок России.