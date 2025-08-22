В "Зените" рассказали, когда ожидается возвращение Караваева
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев рассказал, когда Вячеслав Караваев вернётся к тренировкам с командой.
"Вячеслав после повторной операции чувствует себя хорошо и присутпил к восстановительным процедурам и упражнениям. Хотелось бы его увидеть на зимних сборах вместе с командой", - сказал Медведев в интервью "РИА Новости Спорт".
В январе во время зимних сборов защитник "Зенита" получил разрыв ахиллова сухожилия.
Вячеслав Караваев перешёл в петербургскую команду летом 2019 года. За этот период он сыграл в 165 матчах, забил четыре гола и отдал 19 голевых передач.
В составе сине-бело-голубых он становился пять раз чемпионом России, два раза выигрывал Кубок страны и пять раз завоевывал Суперкубок России.