«Бавария» продала 19-летнего полузащитника

«Бавария» продала 19-летнего хавбека Ваннера в ПСВ за 15 млн евро и бонусы
«Бавария» продала 19-летнего полузашитника Пауля Ваннера в ПСВ.
Ранее сообщалось, что сумма сделки составит 15 миллионов евро, также предусмотрены бонусные выплаты.
После перехода из «Равенсбурга» в сезоне-2018/19 Ваннер играл за все молодежные команды «Баварии» и провел 8 матчей за основной состав, с которым выиграл два титула Бундеслиги.
Последние два сезона игрок провел в аренде в «Эльферсберге» и «Хайденхайме», где сыграл 28 и 41 матч соответственно и забил по 6 голов за каждый клуб.
Подробную статистику игрока сборной Германии U21 можно найти здесь.
Анчелотти против отстранения Израиля: «Спорт помогает разрешать критические ситуации, история это подтверждает. Матч с Италией должен состояться»
Клаудиньо об уходе из «Зенита»: «Хотел вернуться в Бразилию, но меня не отпускали, продлили контракт. В итоге меня продали «Аль-Садду» по решению клуба»
«Бавария» продала 19-летнего хавбека Ваннера в ПСВ за 15 млн евро и бонусы
Анчелотти против отстранения Израиля: «Спорт помогает разрешать критические ситуации, история это подтверждает. Матч с Италией должен состояться»
Клаудиньо об уходе из «Зенита»: «Хотел вернуться в Бразилию, но меня не отпускали, продлили контракт. В итоге меня продали «Аль-Садду» по решению клуба»
«Бавария» продала 19-летнего хавбека Ваннера в ПСВ за 15 млн евро и бонусы