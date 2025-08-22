Анчелотти против отстранения Израиля: «Спорт помогает разрешать критические ситуации, история это подтверждает. Матч с Италией должен состояться»

Карло Анчелотти высказался против отстранения Израиля от международных турниров.

Ранее президент Итальянской ассоциации тренеров Ренцо Уливьери предложил не допускать Израиль до футбольных соревнований из-за событий в секторе Газа. Анчелотти попросили прокомментировать данную позицию.

«Я не согласен. Этот важный вопрос должен решаться политически, но спорт очень хорошо помогает разрешать и преодолевать некоторых критические ситуации. История это подтверждает, достаточно заглянуть в альманахи. Матч Италии и Израиля должен состояться», – сказал главный тренер сборной Бразилии.

Сборная Израиля примет итальянцев в отборочном матче на ЧМ-2026. Игра пройдет 8 сентября.

