Анчелотти против отстранения Израиля: «Спорт помогает разрешать критические ситуации, история это подтверждает. Матч с Италией должен состояться»
Карло Анчелотти высказался против отстранения Израиля от международных турниров.
Ранее президент Итальянской ассоциации тренеров Ренцо Уливьери предложил не допускать Израиль до футбольных соревнований из-за событий в секторе Газа. Анчелотти попросили прокомментировать данную позицию.
«Я не согласен. Этот важный вопрос должен решаться политически, но спорт очень хорошо помогает разрешать и преодолевать некоторых критические ситуации. История это подтверждает, достаточно заглянуть в альманахи. Матч Италии и Израиля должен состояться», – сказал главный тренер сборной Бразилии.
Сборная Израиля примет итальянцев в отборочном матче на ЧМ-2026. Игра пройдет 8 сентября.
